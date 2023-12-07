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Hakan Altun’dan Yıldız Tilbe dokunuşlu yeni single

Arabesk müziğin güçlü sesi Hakan Altun, yepyeni single parçası “Saklanacağım”ın heyecanı ile sevenleriyle buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Hakan Altun’dan Yıldız Tilbe dokunuşlu yeni single

Unutulmaz aşk şarkılarının efsane sesi Hakan Altun’un yorumuyla, duygusal ve romantik şarkıların güçlü kalemi Yıldız Tilbe’nin sözleri buluşunca ikili, başa sarıp tekrar tekrar dinlenilecek bir esere imza attı. Bestesini Tarık İster’in, aranjörlüğünü ise Aydın Kara’nın üstlendiği “Saklanacağım” bir Hakan Altun klasiği olarak yerini almaya hazır…Ecem Gündoğdu’nun yönetmenliğinde çekilen klip ise şarkının ruhunu yansıtan tarafıyla müzik severlerin kalplerine hitap edecek. 

 

Hakan Altun’dan Yıldız Tilbe dokunuşlu yeni single

Yeni single parçasıyla sevenlerine büyük bir sürpriz yapan Hakan Altun, “Saklanacağım” hakkında “Bir akşam Yıldız (Tilbe) aradı ve bana bir şarkı yolladı. Dinledim ve çok beğendim hayırlı uğurlu olsun dedim. Bu şarkı sana hediyemizdir, senin okumanı istiyoruz dediğinde çok duygulandım. Aldığım en anlamlı hediyelerden biri oldu gerçekten. “Saklanacağım” dinleyicilerimizle ortak hisleri paylaşacağımıza çok inandığım bir şarkı.” sözlerine yer verdi.

Hakan Altun’un duygusal rüzgârlar estireceği teklisi “Saklanacağım” 8 Aralık’tan itibaren tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında…

 

SAKLANACAĞIM

Kaç mevsimden geçti gönlüm

Neler neler gördü gözüm ömrüm

Şu vefasız dünyadaki her şeye küstüm

Her şeye küstüm küstüm

 

Aşık oldum ne oldu ki

Sevdi sıkıldı terketti

Önce kalbinden çıkardı

Sonra da hayatından

 

Aşk ölümsüz değil miydi?

Öyleyse biten şey neydi?

 

Yola gelinceye kadar uğraşacağım

Gelmiyorsa kendimi yormayacağım

Kırılan gönlümü onaracağım

Arasın aşk bulsun beni saklanacağım

 

Söz: Yıldız Tilbe

Müzik: Tarık İster

Düzenleme: Aydın Kara

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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