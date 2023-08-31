Hakan Altun'dan sahnede dans şov

Kırmızı- beyaz sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla müzikseverlere tam bir bayram coşkusu yaşattı. Geçtiğimiz günlerde "Birine sevdalanırsam evleneceğim" açıklamasıyla gündeme gelen Hakan Altun, konserin de coşkusuyla bir ara vokalistini sahnenin ortasına alarak dans etti. Hakan Altun'un bu dansı müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, konserlerin Menemen halkına yakışır şekilde birbirinden ünlü sanatçılarla tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

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