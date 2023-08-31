  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hakan Altun'dan sahnede dans şov

Menemen Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinliğinde Hakan Altun sahne aldı. Binlerce müzikseverin katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda, Hakan Altun, konserin açılışını 10'uncu yıl marşıyla yaptı.

Hakan Altun'dan sahnede dans şov

Kırmızı- beyaz sahne kıyafetiyle dikkatleri üzerine çeken ünlü sanatçı, sevilen şarkılarından oluşan repertuarıyla müzikseverlere tam bir bayram coşkusu yaşattı. Geçtiğimiz günlerde "Birine sevdalanırsam evleneceğim" açıklamasıyla gündeme gelen Hakan Altun, konserin de coşkusuyla bir ara vokalistini sahnenin ortasına alarak dans etti. Hakan Altun'un bu dansı müzikseverlerden büyük alkış aldı.

Hakan Altun'dan sahnede dans şov

Etkinlik öncesi bir konuşma yapan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, konserlerin Menemen halkına yakışır şekilde birbirinden ünlü sanatçılarla tüm hızıyla devam edeceğini söyledi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu için öyle bir şey yaptı ki!
  Magazin

Özge Ulusoy sevgilisi Faruk Çolakoğlu için öyle bir şey yaptı ki!

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı
  Magazin

8.5 aylık hamile olan Wilma Elles karnı burnunda podyuma çıktı

Özgün'den itiraf: Murat Boz'u kıskandım
  Magazin

Özgün'den itiraf: Murat Boz'u kıskandım

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu yaz ayında kışlık terlik giydi
  Magazin

Ünlü sunucu Hande Sarıoğlu yaz ayında kışlık terlik giydi

Hande Yener beş günde bakın kaç kilo verdi? Herkes şok oldu!
  Magazin

Hande Yener beş günde bakın kaç kilo verdi? Herkes şok oldu!

Bir başka Gülben Ergen
  Magazin

Bir başka Gülben Ergen