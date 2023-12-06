Hakan Altun'dan hediye şarkı

“Evime Hoşgeldin”, “Gidiyor Musun” ve “Gel Be Kadınım” gibi sevilen şarkılara imza atan Emrah Öz, yeni şarkısı “Zor Zamanda” ile müzik kariyerine heyecanla devam ediyor.



Şarkının sözleri Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından Hakan Altun’a, bestesi Aydın Kara’ya düzenlemesi Cüneyt Yalmaz'a ait. Abim dediği Hakan Altun'un şarkısını seslendiren Emrah Öz, 'Hakan abimin duygularından çıkan eseri okumak benim için ayrı bir onurdur. Allah herkese Hakan Altun gibi ağabeyi nasip etsin. Aynı kan değil ama candan ağabeyimdir ' diye konuştu.



Emrah Öz'ün Yeni single “Zor Zamanda”, Avrupa Müzik markasıyla tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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