Hakan Altun, Bodrum 888 Private'de sahneye çıktı.



Hakan Altun, "Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bekledim ama gelmedi” diyerek gece boyunca “Ey aşk nerdesin. Gel kapımı çal” diyetek aşk şarkılarını üç saat sahnede kalarak seslendirdi.

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