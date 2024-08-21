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Hakan Altun'dan aşk itirafı!

Ünlü şarkıcı Hakan Altun'dan aşk itirafı. İşte detaylar...

Hakan Altun'dan aşk itirafı!

Hakan Altun, Bodrum 888 Private'de sahneye çıktı.

Hakan Altun'dan aşk itirafı!
Hakan Altun, "Cumhuriyet’in 100’üncü yılında bekledim ama gelmedi” diyerek gece boyunca “Ey aşk nerdesin. Gel kapımı çal” diyetek aşk şarkılarını üç saat sahnede kalarak seslendirdi.

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