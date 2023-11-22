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Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi? İşte detaylar...

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?

Snob Magazin'in özel haberine göre; Hafsanur Sancaktutan, Nişantaşı'nda görüntülendi.

 Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?

Oyuncu, "Tatil planınız var mı?" sorusuna, "Yılbaşı için tatil planım var. 2024'e yurt dışında girmek istiyorum. Huzurlu ve yaşanabilir bir yıl istiyorum. Sağlık ve iç huzurumun da dengede olmasını istiyorum. 2024'ten umutluyum" dedi.

 Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?

Senaryo okuduğunu belirten Sancaktutan, "İçime sinen bir iş olursa ekrana dönmeyi düşünüyorum" diye konuştu.

 Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?

Oyuncu, "Son diziniz 'Ya Çok Seversen'in erken final yaptığını düşünüyor musunuz?" sorusuna, "13 bölüm sürdü. Bizim için güzeldi. Yurt dışı satışı da güzeldi. Oyuncu ve ekip olarak her anlamda doyduk" yanıtını verdi.

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?
Geçtiğimiz günlerde Kerem Bürsin'in aşk iddiaları için "Maalesef" demesinin hatırlatılmasına Sancaktutan,

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?
"Aramızda bir şey yok. Kerem biraz Avrupai konuştuğu için belki yanlış demek istemiştir. Öyle bir şey yok tamamen arkadaşız.

Hafsanur Sancaktutan, Kerem Bürsin ile aşk yaşadı mı? Aşk sorusuna bakın ne dedi?

Kalbim boş" dedi. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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