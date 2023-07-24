  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hafsanur Sancaktutan kendi jenerasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Hafsanur Sancaktutan kendi jenerasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Hafsanur Sancaktutan kendi jenerasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Hafsanur Sancaktutan, Vogue dergisi ile yaptığı çekimde hakkında bilinmeyenleri anlattı. Stilinin kalıplara sığmaya çalışmaktan çok uzakta olduğu yönünde ki soruya “Üstümde taşımayı istediğim, bir kıyafeti giydiğimde ‘İşte tam da böyle hissetmeliyim’ dediğim, trendleri takip edip kendime göre yorumladığım bir gardırobum var. Olmazsa olmazım diye bir şey yok benim için, ama tek başına bir anlam ifade etmeyen aksesuarları kombinime ekleyip başka bir enerji katmayı çok severim” dedi.

Hafsanur Sancaktutan kendi jenerasyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu

SEN OLDUN DİYE BİR DURUM YOK
Genç oyuncuların sektörde başarılı olduğunu söyleyen Sancaktutan, “Çok yetenekli meslektaşlarım var. Oyunculukta ‘tamam artık, sen oldun; burdan daha da ötesi yok’ gibi bir durum söz konusu değil... Yeni jenerasyon değişime açık ve sosyal kodlara, ezberlere meydan okuyor. Değişmeyen tek şey zaten değişim, değil mi?” diye konuştu.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi
  Magazin

Songül Karlı, Kızılcık Şerbeti'nde geçen 'Türkücü' sahnesine tepki gösterdi

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi
  Magazin

Kenan Kalav oğlunun nişanına gitmedi

Jeyan Büyükburç babası Erol Büyükburç hakkında flaş bir itirafta bulundu!
  Magazin

Jeyan Büyükburç babası Erol Büyükburç hakkında flaş bir itirafta bulundu!

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı
  Magazin

Ünlü oyuncu Hatice Şendil'in kusursuz fiziği beğeni topladı

Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?
  Yaşam - Sağlık

Gebelikte hangi vitaminler alınmalı?

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı
  Magazin

Ünlü şarkıcı İrem Derici sevgilisi Atakan Işıktutan ile tatilden fotorğafını paylaştı