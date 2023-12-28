  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hafsanur Sancaktutan'dan kötü haber

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, kötü haberi açıkladı.

Hafsanur Sancaktutan'dan kötü haber

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yeniden koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Hafsanur Sancaktutan'dan kötü haber
Oyuncu, kedisiyle karesini paylaştı.

Hafsanur Sancaktutan'dan kötü haber
Sancaktutan, "Dördüncü covid oluşumuzu andık" diye yazdı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu
  Hayatın İçinden

35 yıllık mucize Esra Erol’da gerçek oldu

Yeni yılın ilk komedisi Başkan 5 Ocak’ta vizyonda
  Kültür - Sanat

Yeni yılın ilk komedisi Başkan 5 Ocak’ta vizyonda

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?
  Magazin

İbrahim Tatlıses'in kızı babasının izinde mi? Ayşegül Yıldız Elif Ada’nın sesi için bakın ne dedi?

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!
  Magazin

Devrim Özkan ile Lucas Torreira evleniyor mu? Yüzük detayı dikkat çekti!

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!
  Magazin

Nejat İşler'i hiç böyle görmediniz!

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti
  Magazin

Ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü aşkını ilan etti