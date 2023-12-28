Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, yeniden koronavirüse yakalandığını açıkladı.



Oyuncu, kedisiyle karesini paylaştı.



Sancaktutan, "Dördüncü covid oluşumuzu andık" diye yazdı.

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