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Hafsanur Sancaktutan'dan Aşk Açıklaması

Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan, geçtiğimiz aralık ayında 3.5 yıldır birlikte olduğu Deniz Can Aktaş'tan ayrılmıştı. Ünlü oyuncu, özel hayatıyla ilgili konuştu. İşte haberin detayları...

Hafsanur Sancaktutan&#039;dan Aşk Açıklaması

Hafsanur Sancaktutan, Etiler Serafina çıkışı görüntülendi. Leopar desenli pantolonu ve ayakkabılarıyla dikkat çeken oyuncu, gazetecilerin sorularına cevap verdi.

Hafsanur Sancaktutan&#039;dan Aşk Açıklaması

Sancaktutan, "Deprem sonrası psikolojim bozuldu yeni yeni dışarıya çıkabiliyorum. Bu esnada çello dersleri aldım. Bu bana epeyi iyi geldi. Doğum günüm vardı, o günü de yalnız geçirdim. Kendimle baş başa kalmak iyi geliyor. Yalnızlığı seviyorum" dedi.

Hafsanur Sancaktutan&#039;dan Aşk Açıklaması

Özel hayatıyla ilgili kendisine yöneltilen soruyada içtenlikle cevap veren Hafsanur Sancaktutan, "Hayatımda kimse yok, şu an bir ilişki düşünmüyorum ama bu olmayacağı anlamına gelmiyor. Bana hitap eden ve dürüst bir insan olmasını severim" diye konuştu. Sancaktutan, geçtiğimiz aralık ayında 3.5 yıldır birlikte olduğu Deniz Can Aktaş'tan ayrılmıştı.

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