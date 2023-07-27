Hadise'nin sahne şovu

Etkinlik dünyasına Türkiye’nin en uzun soluklu ve en geniş kapsamlı festivali olarak damgasını vuran İstanbul Festivali, Festival Park Yenikapı’da tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin altıncı gününde müzikseverler, önce Buray sonra Hadise konseri ile eğlenceyi tam anlamıyla yaşadı. Trendyol Yemek Ana Sponsorluğu’nda ve Sipay’ın Fintek Sponsorluğu’nda gerçekleşen festivalin altıncı günü saat 16.00’da kapılarını açtı. 6 Ağustos’a kadar devam edecek ve birbirinden farklı etkinliklerin gerçekleşeceği İstanbul Festivali’nin altıncı gününde de katılımcılar doyasıya eğlendi.

Focus İstanbul Etkinlik Yönetimi tarafından Festival Park Yenikapı’da düzenlenen İstanbul Festivali’nin ana sahnesinde, sevilen şarkıcı Buray izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Sahnede seyirci ile yakın temas kuran Buray, şarkılarını müzikseverlerle buluşturdu. Gecenin ikinci konserinde dillere dolanan hit şarkıları ile Hadise yer aldı. Dansları ve eşsiz performansıyla şarkılarını müzikseverlerle seslendiren Hadise, geceye damgasını vurdu.

İstanbul Festivali’nde, 27 Temmuz Perşembe günü önce Su Soley sonra Haluk Levent, 28 Temmuz Cuma günü ise önce Bedük sonra Ajda Pekkan sahne alacak.

17 gün boyunca 36 sanatçının sahne alacağı İstanbul Festivali’nde biletler www.istanbulfestivali.com web sitesinden satın alınabilecek.

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