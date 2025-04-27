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Hadise'nin mor tarzı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin mor tarzı! İşte detaylar...

Hadise'nin mor tarzı!

Hadise, önceki akşam Kıbrıs İskele'deki Grand Sapphire Resort’te sahne alarak unutulmaz bir konsere imza attı.

 Hadise'nin mor tarzı!

Yaklaşık 1500 kişinin akın ettiği gecede Hadise, mor tonlarındaki iddialı elbisesi ve göz alıcı botlarıyla sahnede adeta bir moda şovu sundu.

Hadise'nin mor tarzı!

Stiline hayran bırakan güzel şarkıcı, gece boyunca hem enerjisi hem de tarzıyla izleyenleri büyüledi.

 Hadise'nin mor tarzı!

Konserine hızlı bir giriş yapan Hadise, ilk andan itibaren salonu coşturdu. Renkli sahne kostümü kadar, enerjik performansıyla da göz dolduran Hadise, sevilen hit şarkılarını art arda seslendirerek dinleyicilere adeta müzik ziyafeti yaşattı.

 Hadise'nin mor tarzı!

Sahne şovlarına özel bir dans ekibiyle hazırlanan Hadise, her şarkıda farklı bir koreografi sunarak geceye hareket kattı. Dans şovlarıyla alkış yağmuruna tutulan başarılı sanatçı, zaman zaman izleyicilerle de sohbet ederek samimi tavırlarıyla gönülleri fethetti.

 Hadise'nin mor tarzı!

Ritmin bir an bile düşmediği gecede Hadise, enerjisini konser boyunca koruyarak izleyicilere adeta zamanın nasıl geçtiğini unutturdu. Dinleyiciler şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederken, telefon kameraları da bir an olsun sahneden ayrılmadı.

 Hadise'nin mor tarzı!

Konser sonunda yoğun alkışlarla sahneden inen Hadise, gösterdiği performansla bir kez daha "sahnenin yıldızı" unvanını hak etti.

Hadise'nin mor tarzı!

Gece boyunca sosyal medyada da adından sıkça söz ettiren Hadise'nin mor şıklığı ve büyüleyici sahne enerjisi, gündemin en çok konuşulanları arasına girmeyi başardı.

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