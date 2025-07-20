  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!

Ünlü şarkıcı Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı! İşte detaylar...

Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!

Ünlü pop yıldızı Hadise, önceki akşam Kıbrıs’ın kurtuluş yıl dönümü kapsamında Lord’s Palace Hotel’de sahne aldı.

 Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!

Yaklaşık 1500 kişinin izlediği konser, tam anlamıyla görsel ve işitsel bir şölene dönüştü.

 Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!

Sahnede enerjisi ve güzelliğiyle izleyenleri adeta büyüleyen Hadise, sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendirdi.

 Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!

Sahne performansı ve danslarıyla büyük beğeni toplayan ünlü sanatçı, Kıbrıslı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

 Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!

Hadise, gecenin sonunda dakikalarca ayakta alkışlandı.

Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!Hadise'nin Kıbrıs'taki sahne tarzı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular
  Magazin

Manifest kızları Burs Bonu’nu TEV ile birlikte duyurdular

Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti
  Magazin

Derya Uluğ kendisini Helen'e benzetti

Zeynep Bastık Kıbrıs'ı büyüledi
  Magazin

Zeynep Bastık Kıbrıs'ı büyüledi

Gülcan Zeybel: Avrupa’da parlayan bir Türk kadını!
  Hayatın İçinden

Gülcan Zeybel: Avrupa’da parlayan bir Türk kadını!

Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi!
  Magazin

Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi!

Nazan Öncel kalp krizi geçirdi
  Gündem

Nazan Öncel kalp krizi geçirdi