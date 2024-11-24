 Hadise'nin Kıbrıs sahne tarzı!

'Esas Oğlan' dizisiyle konuşulan Hadise, Kıbrıs Grand Sapphire Resort’ta sahne aldı.

Her zamanki gibi sahneye dansçılarıyla çıkan Hadise gecede dans şovlarıyla göz doldurdu.

Payetli mini elbisesi ve pembe çizmeleriyle sahneye çıkan Hadise kendisine izlemeye gelen hayranlarına, "Burada ilk sahnem. Çok enerjik bir seyirci var bu gece.



Bu ekibin ve sahnenin en büyük parçası sizlersiniz.

Sizler olmadan bu sahneler olmaz. O yüzden en büyük alkış benden sizlere" diyerek teşekkür etti.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Hadise’ye hayranları hep bir ağızdan eşlik etti.

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