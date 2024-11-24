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Hadise'nin Kıbrıs sahne tarzı!

Hadise'nin Kıbrıs sahne tarzı! İşte detaylar...

Hadise'nin Kıbrıs sahne tarzı!

'Esas Oğlan' dizisiyle konuşulan Hadise, Kıbrıs Grand Sapphire Resort’ta sahne aldı.

 Hadise'nin Kıbrıs sahne tarzı!

Her zamanki gibi sahneye dansçılarıyla çıkan Hadise gecede dans şovlarıyla göz doldurdu.

 Hadise'nin Kıbrıs sahne tarzı!

Payetli mini elbisesi ve pembe çizmeleriyle sahneye çıkan Hadise kendisine izlemeye gelen hayranlarına, "Burada ilk sahnem. Çok enerjik bir seyirci var bu gece.

Hadise'nin Kıbrıs sahne tarzı!
Bu ekibin ve sahnenin en büyük parçası sizlersiniz.

 Hadise'nin Kıbrıs sahne tarzı!

Sizler olmadan bu sahneler olmaz. O yüzden en büyük alkış benden sizlere" diyerek teşekkür etti.

 Hadise'nin Kıbrıs sahne tarzı!

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Hadise’ye hayranları hep bir ağızdan eşlik etti.

 

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