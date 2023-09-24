Konser performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, Gaziantep ve İzmir konserlerinin ardından 23 Eylül akşamı Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.



Hadise’yi dinlemeye gelen binlerce kişi merdivenlere sığmadı, Denizli Açık Hava Sahnesi hınca hınç doldu.

Mavi elbisesi ve muhteşem danslarıyla göz dolduran Hadise'nin seslendirdiği şarkılara eşlik eden seyirciler, unutulmaz bir gece yaşadı.

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