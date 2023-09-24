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Hadise mavi elbisesiyle konuşuldu

Hadise mavi elbisesiyle konuşuldu. İşte detaylar...

Hadise mavi elbisesiyle konuşuldu

Konser performanslarıyla adından sıkça söz ettiren Hadise, Gaziantep ve İzmir konserlerinin ardından 23 Eylül akşamı Denizli Açıkhava Tiyatrosu'nda sahne aldı.

Hadise mavi elbisesiyle konuşuldu
Hadise’yi dinlemeye gelen binlerce kişi merdivenlere sığmadı, Denizli Açık Hava Sahnesi hınca hınç doldu.

 Hadise mavi elbisesiyle konuşuldu

Mavi elbisesi ve muhteşem danslarıyla göz dolduran Hadise'nin seslendirdiği şarkılara eşlik eden seyirciler, unutulmaz bir gece yaşadı.

Hadise mavi elbisesiyle konuşuldu

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