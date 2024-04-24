Hadise İstanbul'da konser verdi

Hadise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Şişli'de sahne aldı. Etkinlikler sonra DJ Ersin’in özel şovu ve sevilen Hadise’nin konseriyle organizasyon devam etti.



Hadise 'Feryat' şarkısıyla başladığı konserini 'Mesajımı Almıştır O' ve 'Prenses' şarkılarıyla sürdürdü.



22 parça seslendiren sanatçı, 82 dakika sahnede kaldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.