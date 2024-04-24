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Hadise İstanbul'da konser verdi

Hadise İstanbul'da konser verdi. İşte detaylar...

Hadise İstanbul'da konser verdi

Hadise, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İstanbul Şişli'de sahne aldı. Etkinlikler sonra DJ Ersin’in özel şovu ve sevilen Hadise’nin konseriyle organizasyon devam etti.

Hadise İstanbul'da konser verdi
Hadise 'Feryat' şarkısıyla başladığı konserini 'Mesajımı Almıştır O' ve 'Prenses' şarkılarıyla sürdürdü.

Hadise İstanbul'da konser verdi
22 parça seslendiren sanatçı, 82 dakika sahnede kaldı.

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