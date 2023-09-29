  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hadise ilk aşkını açıkladı!

Ünlü şarkıcı Hadise ilk aşkını açıkladı! İşte detaylar...

Hadise ilk aşkını açıkladı!

Hadise'nin yeni şarkısı Sevmiyor çıktı. Ünlü isim şarkı tanıtımında ilk aşkını açıkladı.

Hadise ilk aşkını açıkladı!

Instagram'dan paylaşım yapan Hadise, "Yeni şarkımın adının Sevmiyo olduğuna bakmayın. Hem sevmenin hem de sevilmenin ne demek olduğunu öğrendiğim bir dönemdeyim. Bu şarkıyı ilk duyduğumda aklıma gelen ise sadece bir kişiydi... 20 sene önce ilk bakışta aşık olduğum, ve o günden sonra ilişkimiz boyunca her geçen gün yeniden aşık olduğum, beni tamamlayan ilk aşkım… Bana hiç aşık oldun mu diye sorarsanız işte bu hikayemin baş kahramanı, 20 sene önce gerçek aşkı tattığım ilk adam, tek aşkımı anlatırım. Öyle ya bazı insanlar kalbinizde sadece güzel duygular bırakır, onun için sadece en güzelini dilersiniz ve hep iyi hatırlarsınız. Benim ilk aşkımla olan hikayem de bana sadece iyi hissetmeyi hatırlatıyor.

Hadise ilk aşkını açıkladı!

Aslında her biten ilişkiden sonra o insana ait ne varsa anında silerim, asla tutmam. Ama ilk aşkımla olan fotoğraflarımı dahi silmedim, atmadım. Seyahatlerimizin biletlerini bile tuttum. İşte “sevmiyo” o unutamadığınız kalbinizde hep özel kalacak kişi için yazılmış bir şarkı… Ben size benim gerçek 'aşk' hikayemi anlattım. Sizin de kendi hikayenizi benimle yorumlardan paylaşmanızı çok isterim. Her şarkımda size hikayesini anlatıyorum, Sevmiyo böyle bir hikayeye şahitlik etti ve anlattı.
Sessiz kalınarak konuşulan bir araba yolculuğu gibi... Sevmekten yorulup dinlenmek gibi... Hem korkup, hem delicesine istemek gibi... Aşk gibi... Sıcak bir yaz gibi..." diye yazdı.

Hadise ilk aşkını açıkladı!

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı
  Magazin

Berdan Mardini bu pozuyla gül suyu ve gül yağı ürünlerini tanıttı

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!
  Magazin

Eşi Kenan Tosun'un Serenay Sarıkaya'nın annesiyle görüntülenmesinden sonra Cansu Tosun'un annesi Serpil Tosun'dan olay mesaj!

Hande Yener kombiniyle konuşuldu
  Magazin

Hande Yener kombiniyle konuşuldu

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!
  Magazin

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç barışıyor mu? Şok iddia!

Selin Ciğerci'nin aldığı radikal karar şok etti! Ülkeyi terk ediyor!
  Magazin

Selin Ciğerci'nin aldığı radikal karar şok etti! Ülkeyi terk ediyor!

“Her Şeye Rağmen”e muhteşem gala  
  Magazin

“Her Şeye Rağmen”e muhteşem gala  