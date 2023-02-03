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Hadise Icardi ile Aşk Yaşıyor mu? İlk Açıklama Geldi

Ünlü şarkıcı Hadise’nin, Galatasaray’ın yıldızı Icardi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının menajeri Haluk Şentürk'ten açıklama geldi. İşte haberin detayları...

Hadise Icardi ile Aşk Yaşıyor mu? İlk Açıklama Geldi

Hadise’nin, Galatasaray’ın yıldızı Icardi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Hadise, beş ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz sene boşanmıştı.
Hadise Icardi ile Aşk Yaşıyor mu? İlk Açıklama Geldi
Icardi ise Arjantinli model Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Habertürk'e yaptığı açıklamada ise söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.
Hadise Icardi ile Aşk Yaşıyor mu? İlk Açıklama Geldi
Şentürk, "Hadise Hanım, Mertens ve eşiyle Belçika'dan tanışıyor. Maçı da Mertens'in eşiyle izledi. Icardi hakkında çıkan haberlerin gerçeklik payı yok Hadise Hanım bu haberleri şaşkınlıkla izliyor" dedi.
Hadise Icardi ile Aşk Yaşıyor mu? İlk Açıklama Geldi

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