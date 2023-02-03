Hadise Icardi ile Aşk Yaşıyor mu? İlk Açıklama Geldi

Hadise ’nin, Galatasaray’ın yıldızı Icardi ile yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Hadise, beş ay evli kaldığı Mehmet Dinçerler'den geçtiğimiz sene boşanmıştı.

Icardi ise Arjantinli model Wanda Nara ile yollarını ayırmıştı. Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk, Habertürk'e yaptığı açıklamada ise söz konusu iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Şentürk, "Hadise Hanım, Mertens ve eşiyle Belçika'dan tanışıyor. Maçı da Mertens'in eşiyle izledi. Icardi hakkında çıkan haberlerin gerçeklik payı yok Hadise Hanım bu haberleri şaşkınlıkla izliyor" dedi.

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