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Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanının yasaklanmasına tepki gösterdi!

Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanının yasaklanmasına tepki gösterdi! İşte detaylar...

Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanının yasaklanmasına tepki gösterdi!

Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanının TikTok'ta yasaklanmasına tepki gösterdi.

Hadise, 'Esas Oğlan' dizisinin fragmanının yasaklanmasına tepki gösterdi!
Şarkıcı, Instagram'dan açıklama yaptı. Hadise, "Kariyerime başladığımdan beri bir kadın olarak özgürce sahne almanın, klip çekmenin mücadelesini veriyorum. Eurovision döneminde klibimin “erotik” bulunarak yasaklanmasından, “Sıfır Tolerans” klibime kadar birçok engelle karşılaştım. Erkek sanatçılar kliplerinde öpüşüp sevişirken bu onlara yasak olmuyor ama kadınlar sarılmanın ötesine geçtiğinde “ahlaksız” oluyor! Şimdi yeni dizimiz “Esas Oğlan”ın fragmanı TikTok’ta yasaklandı. Gülüyorum çünkü bu çok komik değil mi? Bu platformlar özgürlüğü savunduğunu söylemiyor mu? Her türlü videonun paylaşıldığı, çocukların yanlış şekilde kullanıldığı, bedenlerin açılarak para kazanıldığı içerikler serbest ama aşk sahneleri “ahlaksız” ilan ediliyor. Tecavüz, silah, yasak madde sahneleri kabul görürken aşk sahneleri neden yasaklanıyor? Zihniyetler değiştikçe ülkemizde her şey güzelleşecek. Yasaklasanız da biz düşüncelerimizi özgürce paylaşmaya ve hikayelerimizi anlatmaya devam edeceğiz" dedi.

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