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Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı!

Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı! İşte detaylar...

Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı!

Hadise, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından alınan bir kararla 4 gündür kapalı olan Instagram hakkında açıklama yaptı.

Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı!
Şarkıcı, X (Twitter) üzerinden tepki gösterdi.

Hadise, erişim engeli getirilen Instagram hakkında açıklama yaptı!
Hadise, "Yasaklara, kısıtlamalara ve özgürlüklerin engellenmesine hep karşıydım ve hep karşı olacağım! Getirilen erişim yasağının kaldırılmasını diliyorum" dedi.

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