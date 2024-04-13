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Hadise deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı! Bikinili fotoğraflarını paylaştı

Hadise deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı! Bikinili fotoğraflarını paylaştı. İşte detaylar...

Hadise deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı! Bikinili fotoğraflarını paylaştı

Hadise, konser için Kıbrıs'a gitti.

Hadise deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı! Bikinili fotoğraflarını paylaştı
Şarkıcı, sahnesinden sonra sıcak havayı fırsat bildi.

Hadise deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı! Bikinili fotoğraflarını paylaştı
Hadise, Kıbrıs'ta kalıp deniz keyfi yaptı.

Hadise deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı! Bikinili fotoğraflarını paylaştı
Sezonu açan şarkıcı, fotoğraflarını paylaştı.

Hadise deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı! Bikinili fotoğraflarını paylaştı
Bikinili karelerini yayınlayan Hadise, fit fiziğiyle beğeni topladı.

Hadise deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı! Bikinili fotoğraflarını paylaştı
Şarkıcı, sahnelerden en çok kazanan isimler arasında yer alıyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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