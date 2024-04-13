Hadise deniz sezonunu Kıbrıs'ta açtı! Bikinili fotoğraflarını paylaştı

Hadise, konser için Kıbrıs'a gitti.



Şarkıcı, sahnesinden sonra sıcak havayı fırsat bildi.



Hadise, Kıbrıs'ta kalıp deniz keyfi yaptı.



Sezonu açan şarkıcı, fotoğraflarını paylaştı.



Bikinili karelerini yayınlayan Hadise, fit fiziğiyle beğeni topladı.



Şarkıcı, sahnelerden en çok kazanan isimler arasında yer alıyor.

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