Hadise'den havalı kapanış

Bayhan Müzik organizasyonuyla çarşamba günü başlayan 5 günlük Live From İzmir Fest. İzmir Arena' daydı. Binlerce İzmirli'nin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde coşku büyüktü. Festival dün gece (pazar) muhteşem bir Hadise performansı ile final yaptı.

Hadise, canlı performansı ve stiliyle Live From İzmir Fest'te adeta parladı. "İzmir aşk dolu bir şehir, bu soruyu sorabileceğim en doğru yer" diyerek Nerdesin Aşkım'ı İzmir korosu ile birlikte söyledi.

Aşk Kaç Beden Giyer, İmdat, Feryat, Sıfır Tolerans gibi hitlerini arka arkaya sıralayan ünlü sanatçı, dansçıları ile yaptığı showlarla da unutulmaz bir finale imza attı.

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