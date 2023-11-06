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Hadise'den havalı kapanış

Türkiye'nin festival serisi Live From Fest. Bayhan Müzik organizasyonuyla  5 günde binlerce İzmirliye ev sahipliği yaptı.  Live From İzmir Fest. 5. gününde Hadise ile final yaptı.  

Hadise'den havalı kapanış

Bayhan Müzik organizasyonuyla çarşamba günü başlayan 5 günlük Live From İzmir Fest. İzmir Arena' daydı. Binlerce İzmirli'nin yoğun ilgi gösterdiği konserlerde coşku büyüktü. Festival dün gece (pazar) muhteşem bir Hadise performansı ile final yaptı. 

Hadise'den havalı kapanış

Hadise, canlı performansı ve stiliyle Live From İzmir Fest'te adeta parladı. "İzmir aşk dolu bir şehir,  bu soruyu sorabileceğim en doğru yer" diyerek Nerdesin Aşkım'ı İzmir korosu ile birlikte söyledi.  

Hadise'den havalı kapanış

Aşk Kaç Beden Giyer, İmdat, Feryat, Sıfır Tolerans gibi hitlerini arka arkaya sıralayan ünlü sanatçı, dansçıları ile yaptığı showlarla da unutulmaz bir finale imza attı.

Hadise'den havalı kapanış

 

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