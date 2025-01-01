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Hadise'den buruk yılbaşı!

Ünlü şarkıcı Hadise'den buruk yılbaşı! İşte detaylar...

Hadise'den buruk yılbaşı!

Hadise, 2025 yılını Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahnede karşıladı.

Hadise'den buruk yılbaşı!
Ünlü şarkıcı, gece saat 12’de hayranlarıyla birlikte geri sayım yaparak yeni yıla, "merhaba" dedi.

Hadise'den buruk yılbaşı!
Her yılbaşı sahnede olmasına rağmen ailesini ihmal etmediğini belirten Hadise, bu yıl annesinin sağlık sorunları nedeniyle yanında olmadığını söyledi. Şarkıcı, “Annem her yılbaşı konserime mutlaka gelirdi.

 Hadise'den buruk yılbaşı!


Ancak bu sene biraz rahatsız olduğu için gelemedi. Sahneye çıkmadan önce fotoğrafımı gönderdim ve ‘Çıkabilirsin’ diyerek onayladı” şeklinde konuştu.

 Hadise'den buruk yılbaşı!

Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Hadise,

 Hadise'den buruk yılbaşı!

Kıbrıslı hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi yaşattı.

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