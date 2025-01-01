 Hadise'den buruk yılbaşı!

Hadise, 2025 yılını Kıbrıs’taki Chamada Prestige Hotel’de sahnede karşıladı.



Ünlü şarkıcı, gece saat 12’de hayranlarıyla birlikte geri sayım yaparak yeni yıla, "merhaba" dedi.



Her yılbaşı sahnede olmasına rağmen ailesini ihmal etmediğini belirten Hadise, bu yıl annesinin sağlık sorunları nedeniyle yanında olmadığını söyledi. Şarkıcı, “Annem her yılbaşı konserime mutlaka gelirdi.



Ancak bu sene biraz rahatsız olduğu için gelemedi. Sahneye çıkmadan önce fotoğrafımı gönderdim ve ‘Çıkabilirsin’ diyerek onayladı” şeklinde konuştu.

Gece boyunca sevilen şarkılarını seslendiren Hadise,

Kıbrıslı hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı eğlencesi yaşattı.

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