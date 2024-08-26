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Hadise'den Bodrum çıkarması

Ünlü şarkıcı Hadise'den Bodrum çıkarması. İşte detaylar...

Hadise'den Bodrum çıkarması

Hadise, yoğun istek üzerine Bayhan Müzik organizasyonuyla geçtiğimiz gece tekrar Bodrum Antik Tiyatro sahnesindeydi.

Hadise'den Bodrum çıkarması
Sezonun en yoğun katılımlı konserlerinden birine imza atan sanatçı için müzikseverler uzun kuyruklar oluşturdu.

Hadise'den Bodrum çıkarması
Bodrum'da Hadise Klasiği; iki saat aralıksız dans etti, şarkılarını söyledi.

Hadise'den Bodrum çıkarması
Aşk Kaç Beden Giyer, Şampiyon, Stir Me Up, Yaz Günü gibi hitlerini muhteşem dans performansıyla sahneye taşıyan Hadise, aralıksız 2 saat sahnede kaldı. Sıfır Tolerans'ın akustik versiyonunda piyano ile baş başa kalan sanatçıya seyircisi ışıklarını açarak eşlik ederken, romantik dakikalar da yaşandı.

  Hadise'den Bodrum çıkarması

Binlerce müziksever tarafından konserinin sonunda ayakta alkışlanan Hadise, "Bodrum bir başka geçiyor. Konserlerimize gösterdiğiniz ilgi ile sizin sayenizde hayallerim gerçek oluyor, iyiki geldiniz." diyerek teşekkürlerini dile getirdi.

Hadise'den Bodrum çıkarması
Hadise yaz sezonun son Bodrum Antik Tiyatro konseri için bu kez Zeynep Tosun imzalı taşlarla süslenmiş beyaz bir kostüm tercih ederken, stili ve performansı ile tam not aldı.

Hadise'den Bodrum çıkarması
Sanatçı, Denizli, İzmir, Kayseri, Bursa, Gaziantep, Adana konserleri ile turnesine devam edecek.

 

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