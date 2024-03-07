  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hadise bakın neden fotoğrafını sildi?

Ünlü şarkıcı Hadise bakın neden fotoğrafını sildi! İşte detaylar...

Hadise bakın neden fotoğrafını sildi?

Hadise, paylaştığı fotoğrafı sildi.

Hadise bakın neden fotoğrafını sildi?
Şarkıcı, "Yüzüne ne oldu, bu sen değilsin" yorumları sonrası paylaşımını sildi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 10
    GÜLDÜM
  • 7
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!
  Magazin

Hande Erçel Ficci Frames’de onur konuğu oldu!

Yapımcılar peşine düştü
  Kültür - Sanat

Yapımcılar peşine düştü

‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!
  Magazin

‘Neyzen’ 50 oyunla Türkiye’yi karış karış dolaştı!

Sıla’dan duyarlı davranış
  Magazin

Sıla’dan duyarlı davranış

Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı!
  Magazin

Bengü kıskandığı şarkıyı açıkladı!

Ünlü oyuncu Berna Laçin ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı
  Gündem

Ünlü oyuncu Berna Laçin ameliyat oldu! Sağlık durumu hakkında açıklama yaptı