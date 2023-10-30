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Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı

Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı

Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı

Ankara ve İstanbul'da verdiği konserlerle 100. Yıl coşkusunu sonuna kadar yaşatan Hadise, Nihan Peker imzalı Atatürk kostümleriyle sahne aldı.

 Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı

28 Ekim'de Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde verdiği konserde Nihan Peker imzalı kırmızı ceket takımıyla sahne alan Hadise, konserin açılışını "Efendiler Yarın Cumhuriyeti İlan Edeceğiz" video gösterisi ve 10. Yıl Marşı ile yaptı.

Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı

Kartal Büyükşehir Belediyesi'nin 29 Ekim 100. Yıl konseri için Nihan Peker imzalı 2 ayrı Atatürk kostümü diktiren Hadise, aylarca bu konsere hazırlandı. Ata'mızın en bilenen kasketli ve çizmeli kahve takım elbisesini ve Cumhuriyet'in kuruluş gününden aşina olduğumuz pelerinli smokini tercih eden Hadise, tüm detaylarla özellikle kendi ilgilendi.

 Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı

Aylar süren bu hazırlığı yüzbinlere yakın kişi izledi. Hadise her zamanki güzelliği ve dans showları ile hayranlarına unutulmaz bir gece daha yaşattı.

Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı

Hadise Atatürk kostümleri ile sahne aldı

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