  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hadise, 12 bebeğin ölümüne sebep olan çete için yetkililere seslendi!

Hadise, 12 bebeğin ölümüne sebep olan çete için yetkililere seslendi! İşte detaylar...

Hadise, 12 bebeğin ölümüne sebep olan çete için yetkililere seslendi!

Hadise, 12 bebeğin ölümüne sebep olan çete için yetkililere seslendi.

Hadise, 12 bebeğin ölümüne sebep olan çete için yetkililere seslendi!
Şarkıcı, uzun bir açıklama yaptı.

Hadise, 12 bebeğin ölümüne sebep olan çete için yetkililere seslendi!
Hadise, "Bu nasıl bir vahşet" dedi.

 

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin bebeklerinin ismi için yardım istedi!
  Magazin

Zeynep Tuğçe Bayat ve Cansel Elçin bebeklerinin ismi için yardım istedi!

Miss&Mr Model Of Türkiye yarışması birincileri Selin Soydan ile Efe Musa Yurdagelen bir araya geldi
  Magazin

Miss&Mr Model Of Türkiye yarışması birincileri Selin Soydan ile Efe Musa Yurdagelen bir araya geldi

Berrak Tüzünataç'ın AVM tarzı...
  Magazin

Berrak Tüzünataç'ın AVM tarzı...

Faruk Tuncel'den albüm hazırlığı
  Magazin

Faruk Tuncel'den albüm hazırlığı

Vural Çelik'in cenaze programıyla ilgili Birol Güven'den açıklama geldi!
  Gündem

Vural Çelik'in cenaze programıyla ilgili Birol Güven'den açıklama geldi!

Elton John İstanbul'a geldi
  Magazin

Elton John İstanbul'a geldi