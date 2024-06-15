Hacısüleymanoğlu çiftinin gurur dolu anı

Oğullarının mezuniyet törenine katılan Hacısüleymanoğlu çifti, bu gurur verici günü ölümsüzleştirmeyi ihmal etmediler. Başar Bey, oğlu Ziya'nın mezuniyet töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

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