  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Hacısüleymanoğlu çiftinin gurur dolu anı

Cemiyet hayatının sevilen isimlerinden Fulya-Başar Hacısüleymanoğlu çiftinin büyük oğulları Ziya mezun oldu.

Hacısüleymanoğlu çiftinin gurur dolu anı

Oğullarının mezuniyet törenine katılan Hacısüleymanoğlu çifti, bu gurur verici günü ölümsüzleştirmeyi ihmal etmediler. Başar Bey, oğlu Ziya'nın mezuniyet töreninden fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan'ın doğum günü mesajı dikkat çekti!
  Magazin

Cezaevinde anoreksiyaya yakalanarak 37 kiloya kadar düşünce tahliye edilen Nihal Candan'ın doğum günü mesajı dikkat çekti!

Cemil İpekçi: "Hayatımı Mehmet Günsür'ün oynamasını isterim?" sözlerine bakın oyuncu ne cevap verdi?
  Magazin

Cemil İpekçi: "Hayatımı Mehmet Günsür'ün oynamasını isterim?" sözlerine bakın oyuncu ne cevap verdi?

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe...
  Magazin

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe...

Sebamed yıpranma karşıtı şampuan ile saçlarınızı yeniden canlandırmanın tam zamanı
  Moda ve Güzellik

Sebamed yıpranma karşıtı şampuan ile saçlarınızı yeniden canlandırmanın tam zamanı

Sinem Kobal setlere döndü!
  Magazin

Sinem Kobal setlere döndü!

Emre Altuğ'un oğlu Kuzey ilk sakal tıraşını Philips OneBlade ile oldu
  Magazin

Emre Altuğ'un oğlu Kuzey ilk sakal tıraşını Philips OneBlade ile oldu