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Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi

Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi. İşte detaylar...

Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi

Türkiye’nin ilk gelinlik markası Beyaz Butik’in sahibi iş insanı Hacer Pala Onur Pala’yla Avrupa’nın en romantik şehri Prag’da masal gibi bir düğünle evlendi.

 Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi

Çiftin nikahını Türkiye Prag Büyükelçisi Egemen Bağış kıydı.

 Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi

Hacer Pala’nın nikah şahidi Reyhan Kalyoncu, Onur Pala’nın nikah şahidi ise Tamer Dal oldu.

Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi
Hacer Pala, ekibinin kendine özel dikim olarak hazırladığı Beyaz Butik imzalı iki farklı gelinlik giydi. Onur Pala da Beymen damatlık tercih etti. Pala çiftinin balayı rotası ise Avrupa turu olacak.

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