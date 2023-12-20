 Hacer ve Onur Pala çifti Prag'ta rüya gibi bir düğünle evlendi

Türkiye’nin ilk gelinlik markası Beyaz Butik’in sahibi iş insanı Hacer Pala Onur Pala’yla Avrupa’nın en romantik şehri Prag’da masal gibi bir düğünle evlendi.

Çiftin nikahını Türkiye Prag Büyükelçisi Egemen Bağış kıydı.

Hacer Pala’nın nikah şahidi Reyhan Kalyoncu, Onur Pala’nın nikah şahidi ise Tamer Dal oldu.



Hacer Pala, ekibinin kendine özel dikim olarak hazırladığı Beyaz Butik imzalı iki farklı gelinlik giydi. Onur Pala da Beymen damatlık tercih etti. Pala çiftinin balayı rotası ise Avrupa turu olacak.

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