H&M Home kutlama şenlı̇ğı̇ne davet edı̇yor

H&M HOME, herkesi ışıltılı ve neşeli bir yılbaşı sezonuna davet ediyor. Yılbaşı kutlamalarının kalbinde, göz kamaştırıcı bir yılbaşı ağaç konumlanıyor. İster daha şık bir görünüm, ister daha cesur bir görünüm kurgulamak isteyin, bu sezon H&M HOME tüm alternatifler için bir çözüm sunuyor. Özellikle süsler çok büyük bir önem taşıyor. İris çiçeğinden ilham alan beyaz süsler, yuvarlak beyaz inci süsler ve inci çelenkler yer alıyor. Ayrıca, beyaz/bordo, koyu yeşil/siyah ve hardal/altın renklerinin varyasyonlarından oluşan geleneksel çizgili süslerin de bulunduğu seçkiler sunuyor. Beklenmedik ve ilginç bir yılbaşı ağacı arayışındaysanız, H&M HOME şövalye ve kule, şampanya kadehi ve iskambil destesi süsü gibi parçalarla eğlenceli bir tema oluşturmanızı sağlıyor.

Bu sene yılbaşında, en çok ihtiyaç duyulan ve sıcak bir his uyandıran dekor parçaları arasında, siyahtan altın tonlarına kadar çeşitli renklerde büyük boy vazolar yer alıyor. Mumlar her zaman olduğu gibi vazgeçilmezliğini koruyor. Mumluklar, gümüş ve altın renkli klasik parçalardan daha cesur görünüme sahip olan siyah renkli mumluklara kadar geniş bir yelpazede sunuluyor. Birbirinden özel yastık kılıfları ile evinize yenilik katmanın kolay yolu sağlanıyor.

Yılbaşında, sofra düzeninde kral sofralarından ilham alarak oluşturulan birbirinden özel parçalar sunuluyor. Payetli masa runner'ı altın rengi boncuklu servis altlıklarıyla eşleştiriliyor. Kırmızı çiçek desenli tabaklarla, yıldız şekilli peçete halkaları ve altın çerçeveli bardaklar ile eşleşen yuvarlak altın tepsiyle mükemmel bir sofra ortamı oluşturuluyor.

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