H&M Home dinamik ve sade ilkbahar 2024 koleksiyonunu sunuyor

Beyazlardan, yeşillere, yeşillerden ışıltılı tonlara kadar uzanan renk paletini, sade görünümlerle birleştirerek oluşturduğu yeni bahar koleskiyonu ile ilham dolu bir yolculuğa davet ediyor. Yastık kılıflarından battaniyelere, ev mobilyalarından vazolara, aksesuardan ev tekstil ve banyo ürünlerine kadar uzanan koleksiyon, güneşli ve enerjik günler için yaşam alanlarını güzelleştiriyor.

Yeni bahar koleksiyonu seçili H&M mağazalarında ve hm.com.tr/home adresinde online olarak satışa sunuluyor.

H&M HOME, yeşil, beyaz, sarı, bej ve bejin tonlarından oluşan renk paletini, desenli görünümlerle birleştirerek canlı, seçkin ve modern bir çizgi yakalıyor.

Yaşam alanlarına bahar tazeliği katarak, H&M HOME yeni sezonun parlak çizgisini yakalamayı sağlıyor. Yumuşak dokulu krem rengi halılar, geometrik ve çiçek desenli yastık kılıfları, yeşil ve beyaz renkler ile hazırlanmış heykelsi vazolar, özel detaylar içeren aksesuarlar ve rengarenk mumlar ile bahar havasını oturma odalarında hissedin.

H&M HOME'un ikonik safari yemek sandalyesi şık bir sofra oluşturmak için harika bir seçenek sunuyor. Renkli bir görünüm için tercih edebileceğiniz yeşil renkli masa örtüsü, eşsiz detaylı büyük tabaklar, derin kaseler, şeffaf görünüme sahip kahve tonlarındaki kadeh ve su bardakları, siyah kenarlı servis altıkları ve rengarenk, sezona uygun peçeteler ile bahar sofrası şıklığını yakalamak mümkün.

Nevresim takımları bu sezonda rengarenk bir seçki sunuyor. Pembe, beyaz ve yeşil renklerden ilham alıp; ekose ve dama desenleri ile harmanlanan takım ve fırfırlı yastık kılıfları adeta birer bahar parçası oluyor. Yeşil battaniye ve krem rengi halı ile yatak odaları için de canlılığı yakalamak çok basit hale geliyor. Benzer renk paletinden oluşmuş, kahve, mavi ve yeşilden oluşan ve çizgi detayları içeren banyo ürünleri harika stillerin bir parçası oluyor. Krem,bej ,mavi ve yeşil renk harmanından oluşan mermer topuz detaylı çamaşır sepetleri banyolar için harika görünümler sunuyor.

Anahtar Parçalar

Yeni koleksiyon içerisinde, oturma alanlarına yeni bir enerji katacak yeşil, kahve ve tonlarından oluşan battaniyeler, çeşitli renk ve desen içeren yastık kılıfları bulunuyor.

Farklı boyut seçenekleri olan, zarif geometrik detaylı vazolar vazgeçilmez seçenekler sunuyor.

Özel detaylı tepsiler Ile harika bir uyum yakalanıyor. Ayrıca bej ve yeşil tonlarındaki blok mumlar evlere renk katıyor.

Bahar sofrası için vazgeçilmez olan şeffaf, kahverengi detaylı cam bardaklar, canlı renklerdeki detaylı servis altlıkları.

Canlı renk ve desenlerden oluşan, fırfır detaylı yatak takımları.

Mavi ve kahve tonlarından oluşan, çizgi detaylı banyo ürünleri ve havlular.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.