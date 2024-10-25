Güzelliğiyle sokakları büyüledi

Sosyal medyada da oldukça aktif olan ünlü model, çekimlerden ve Viyana'nın büyüleyici atmosferinden kareler paylaşarak hayranlarından tam not aldı.

Viyana sokaklarında yürüyüş yaparken de etrafındaki insanları kendine hayran bırakan Akkuyu, kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor.

Hayranlarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu bu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.

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