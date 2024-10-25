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Güzelliğiyle sokakları büyüledi

Başarılı model Su Akkuyu, Viyana'da gerçekleştirdiği çekimlerle adeta nefes kesti. Çekim için Viyana'ya giden Akkuyu, sokaklarda güzelliği ve zarafetiyle dikkatleri üzerine topladı.

Güzelliğiyle sokakları büyüledi

Sosyal medyada da oldukça aktif olan ünlü model, çekimlerden ve Viyana'nın büyüleyici atmosferinden kareler paylaşarak hayranlarından tam not aldı.
Güzelliğiyle sokakları büyüledi
 
Viyana sokaklarında yürüyüş yaparken de etrafındaki insanları kendine hayran bırakan Akkuyu, kariyerinde hızla yükselmeye devam ediyor.
 
Güzelliğiyle sokakları büyüledi
 
Hayranlarının beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu bu paylaşımlar, kısa sürede binlerce beğeni aldı.
 
Güzelliğiyle sokakları büyüledi
 
 

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