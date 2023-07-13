Güzelliğinize güzellik katacak ürünlerde kaçırılmayacak indirimler Prime Day'de

Amazon'un 2015 yılından bu yana her yıl tüm dünyada gerçekleştirdiği, Prime üyelerine özel kaçırılmayacak indirimler ve fırsatlar sunan Prime Day'de, güzellik ve makyaj kategorisinde de kaçırılmayacak indirimler sunuluyor. Siz de 17 Temmuz'a kadar saç, cilt, epilasyon, parfüm, manikür ve pedikür ürünlerinin yanı sıra makyaj setleri, fırçaları ve aksesuarlarını çok uygun fiyatlarla Amazon.com.tr'de bulabilirsiniz.
Üstelik Amazon.com.tr, bu yılki Prime Day'de kuralları değiştirerek Prime üyelerine özel indirimlerin uygulandığı ürünleri, müşterilerinin geri bildirimlerine göre belirledi. Müşteri odaklılığıyla tanınan Amazon Türkiye, müşterilerin en çok önerdikleri indirimleri belirlemek için tanınmış influencer'lar ve yayınlardan oluşan Prime İndirim Avcıları'nı görevlendirdi. Prime İndirim Avcıları, Prime Day öncesinde takipçilerine ve okuyucularına ulaşarak müşterilerin en çok hangi ürünlerin indirime girmesinden heyecan duyacaklarını öğrenirken, 1 milyonun üzerinde indirim önerisi topladı. Prime Day'in başlamasıyla birlikte, Prime Fırsat Avcıları tarafından seçilen moda, kitap, ev aletleri ve daha birçok kategorinin yanı sıra ev ve yaşam kategorisinde de en çok önerilen ürün ve markalar Prime üyeleri için indirime girdi.
Güzellik ve makyaj kategorisindeki eşsiz indirimlere buradan ulaşabilirsiniz.
Prime üyesi olmanın tam zamanı
Prime'a katılmak isteyen müşteriler www.amazon.com.tr/prime adresinden 30 gün boyunca ücretsiz deneme başlatabilirler. İşte Prime üyeliğin bazı avantajları:
Henüz Prime üyesi değilseniz www.amazon.com.tr/prime adresinden hemen üye olup Prime ayrıcalıklarından ve Prime Day fırsatlarından yararlanabilirsiniz.
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