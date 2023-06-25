Güzelliğine güzellik kattı

Uzun ve hacimli saçları ve doğal makyajıyla bütün gözleri üzerinde toplayan Özmen’in yanında yeni imajını emanet ettiği Emine Çıray bulunuyordu.

Saçlarını uzun mu kısa mı kullanacağı konusunda kararsızlık yaşadığını belirten Özmen, “Emine Çıray bende yeri çok ayrı olan bir dostum. Ona kendimi teslim ettim. Mikro kaynak uygulaması yaparak uzun saçlarla beni bambaşka birine dönüştürdü” dedi.

Yeni imajı çok beğenilen şarkıcıya hayranları tarafından iltifat mesajları yağdı. Özmen’in paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu.

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