Güzelliğin adresi Boyner’de yeni yıl heyecanı başladı

Ünlü kozmetik markalarının en güçlü oyuncularını tek bir çatı altında buluşturan Boyner, kendisiyle birlikte sevdiklerini de güzel bir yeni yıl hediyesi ile mutlu etmek isteyenlere en özel seçenekleri sunuyor. Boyner kozmetik seçkisinde kokusuyla büyüleyen parfümler, canlı renkleriyle öne çıkan rujlar, kış bakım rutini için olmazsa olmaz nemlendiriciler ve ışıldayan gözlerin parlaklığını artıran “glam” konseptli makyaj paletleri ön plana çıkıyor.

YILBAŞINA ÖZEL SETLER

Yeni yılın enerjik ve renkli gecesinde kışkırtıcı tonları makyajına taşımak isteyenler ise aradığını Estee Lauder, Dior ve Guerlain’da buluyor. Sadece Boyner ve boyner.com.tr’de sunulan ve Ege’nin doğasından ilham alan güzellik markası KORRES, yeni bir yıla girerken daha güçlü bir cilde sahip olmak isteyenleri yepyeni ürünleriyle buluşturuyor. Yanı sıra Clinique, Estée Lauder, Olaplex, La Mer, Lancôme ve Versace gibi sevilen markaların birbirinden özel cilt bakım ve kozmetik setleri yılbaşında en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında yerini alıyor.

Boyner, yeni yıla yenilenerek ve göz alıcı bir şekilde girmek isteyen herkesi Boyner mağazaları, Boyner uygulaması, boyner.com.tr ve Boyner Now’a bekliyor.

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