  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Güzelliğin adresi Boyner’de yeni yıl heyecanı başladı

Hediye denince akla gelen ilk adres olan Boyner, yılbaşı gecesinde de kendini bakımlı ve özel hissetmek isteyen herkesi mağazalarına davet ediyor. Parfümden makyaja, cilt bakımından saç ve vücut bakımına farklı kozmetik kategorilerinden seçkin markaların ürünlerini kozmetik severlerle buluşturan Boyner, yılbaşı alışverişinde de güzelliğin adresi oluyor.

Güzelliğin adresi Boyner’de yeni yıl heyecanı başladı

Ünlü kozmetik markalarının en güçlü oyuncularını tek bir çatı altında buluşturan Boyner, kendisiyle birlikte sevdiklerini de güzel bir yeni yıl hediyesi ile mutlu etmek isteyenlere en özel seçenekleri sunuyor. Boyner kozmetik seçkisinde kokusuyla büyüleyen parfümler, canlı renkleriyle öne çıkan rujlar, kış bakım rutini için olmazsa olmaz nemlendiriciler ve ışıldayan gözlerin parlaklığını artıran “glam” konseptli makyaj paletleri ön plana çıkıyor.  

Güzelliğin adresi Boyner’de yeni yıl heyecanı başladı

YILBAŞINA ÖZEL SETLER 

Yeni yılın enerjik ve renkli gecesinde kışkırtıcı tonları makyajına taşımak isteyenler ise aradığını Estee Lauder, Dior ve Guerlain’da buluyor. Sadece Boyner ve boyner.com.tr’de sunulan ve Ege’nin doğasından ilham alan güzellik markası KORRES, yeni bir yıla girerken daha güçlü bir cilde sahip olmak isteyenleri yepyeni ürünleriyle buluşturuyor. Yanı sıra Clinique, Estée Lauder, Olaplex, La Mer, Lancôme ve Versace gibi sevilen markaların birbirinden özel cilt bakım ve kozmetik setleri yılbaşında en çok tercih edilen hediye seçenekleri arasında yerini alıyor.  

Güzelliğin adresi Boyner’de yeni yıl heyecanı başladı

Boyner, yeni yıla yenilenerek ve göz alıcı bir şekilde girmek isteyen herkesi Boyner mağazaları, Boyner uygulaması, boyner.com.tr ve Boyner Now’a bekliyor.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Sağlığımızı tehdit eden görünmez düşman demir eksikliği
 

Sağlığımızı tehdit eden görünmez düşman demir eksikliği

Selin Erberk Gurdikyan mezun oldu
  Magazin

Selin Erberk Gurdikyan mezun oldu

'Güneşi Beklerken Simitçi' filminin galası yapıldı
  Magazin

'Güneşi Beklerken Simitçi' filminin galası yapıldı

'Tarkan'ın Baldızı' olarak ünlenen Berna Öztürk'ten çarpıcı açıklamalar! Tarkan ile ilgili bakın ne dedi?
  Magazin

'Tarkan'ın Baldızı' olarak ünlenen Berna Öztürk'ten çarpıcı açıklamalar! Tarkan ile ilgili bakın ne dedi?

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları bir kez daha görüntülendi! Bakın kızlar kime benziyor?
  Magazin

Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu'nun kızları bir kez daha görüntülendi! Bakın kızlar kime benziyor?

Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!
  Magazin

Ünlü oyuncu Alpaslan Özmol son haliyle şaşırttı!