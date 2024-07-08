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SnobMagazin.com

Güzelleştiren davet!

İş ve cemiyet hayatının tanınmış simaları özel etkinlikte bir araya geldi.

Güzelleştiren davet!

Hızlı etki eden cilt bakım ürünleriyle cilde esneklik, nem ve ışıltı kazandıran Alman kozmetik markası Vitayes, Aşk Psikoloğu Işıl Evrim Akgün'ün ev sahipliğinde Renaissance Polat İstanbul Hotel'de bir davet gerçekleştirdi. 

Tüm zamanların ötesinde aşk ile ışılda mottosuyla düzenlenen etkinlikte ürünler tanıtılırken, cilde doğal ışıltı sağlayan, aşkın bileşenleri serotonin ve dopaminin de önemine değinildi. Vitayes İş Geliştirme Direktörü Meri Erol'un marka hakkında genel bilgiler verdiği ve soruları yanıtladığı etkinlikte, uygulamalı ürün deneyimi de yaşatıldı. 

Etkinlikte tanınmış birçok influencer ile ekranlardan görmeye alışık olduğumuz oyuncu ve sporcular da davetliler arasında yer aldılar.

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