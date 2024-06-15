Kral Pop Radyo medya sponsorluğunda gerçekleşen gecede binlerce hayranının geldiği konserini “Söyle Canım” isimli şarkısıyla açan sanatçı, gece boyunca Türk pop müziğine damga vurmuş şarkılarını dört nesilden oluşan Antalya korosu eşliğinde söyledi.

NOTLARI DÜŞÜK OLANLAR ÜZÜLMESİNLER

Erol Evgin, konserinin ilerleyen saatlerinde; “Aramızda öğrenciler de var. Bugün karne günü, öğrenci kardeşlerimizi kutluyorum. Notları düşük olanlar üzülmesinler, çalışır düzeltirler. Güzel bir tatili hak ettiniz” sözleriyle, tüm öğrencilere iyi tatiller diledi.

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