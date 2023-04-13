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Güven Kıraç uğruna eşinden boşandığı sevgilisi Mervenur Topugil ile Nişantaşı'nda tartıştı

Ünlü oyuncu Güven Kıraç, 12 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan Mervenur Topugil ile Nişantaşı'nda tartıştı. İşte haberin detayları...

Güven Kıraç uğruna eşinden boşandığı sevgilisi Mervenur Topugil ile Nişantaşı'nda tartıştı

Güven Kıraç, 12 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan Mervenur Topugil ile önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Yağmurlu havaya aldırış etmeden Nişantaşı sokaklarında yürüyerek romantik anlar yaşayan ikilinin, basın mensuplarını fark ettiğinde ne yapacaklarını şaşırması dikkat çekti.

Güven Kıraç uğruna eşinden boşandığı sevgilisi Mervenur Topugil ile Nişantaşı'nda tartıştı
Genç kadın, "Bizi çekiyorlar" diye kendisini uyaran Kıraç'ın hemen elini bırakırken, bu sırada ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bir süre hararetli bir şekilde konuştukları görülen çiftten Kıraç'ın bir ara Topugil'e "Tut elimi bir şey olmaz. Bırak çeksinler" şeklindeki sözleri duyuldu.

Güven Kıraç uğruna eşinden boşandığı sevgilisi Mervenur Topugil ile Nişantaşı'nda tartıştı
Objektiflere kaçamak bakışlar atan Kıraç ile Topugil ardından yine el ele tutuşarak, yollarına devam etti. Güven Kıraç, geçtiğimiz eylül ayında Asmalımescit'te Mervenur Topugil ile samimi bir şekilde görüntülendikten sonra 12 yıl evli kaldığı eşi Başak Kıraç ile boşanarak yollarını ayırmıştı.

Güven Kıraç uğruna eşinden boşandığı sevgilisi Mervenur Topugil ile Nişantaşı'nda tartıştı

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