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Gurur Aydoğan marka elçisi oldu 

Yakışıklı oyuncu Gurur Aydoğan, Alaii markası için objektif karşısına geçti.

Gurur Aydoğan marka elçisi oldu 

Yeni gece elbisesi koleksiyonunun tanıtıldığı çekim Akaretler W Hotel'de gerçekleşirken, Gurur Aydoğan'a yurtdışından özel olarak çekim için gelen modeller eşlik etti. 

Gurur Aydoğan marka elçisi oldu 

Dünya pazarında Türkiye’nin önemli ihracatçı markalarından biri olan Alaii’nin globaldeki marka elçisi olan Gurur Aydoğan, “Bir Türk markasının dünyadaki marka elçisi olmak benim için büyük bir gurur. Bu çekimde yurtdışından gelen iki model arkadaş bana eşlik etti. Partnerleriminde bu anlamda profesyonel olması ortaya güzel görüntüler çıkardı.'' dedi.

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