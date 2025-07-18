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Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ın hayatı film olursa bakın kimin oynamasını istiyor?

Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ın hayatı film olursa bakın kimin oynamasını istiyor?

Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ın hayatı film olursa bakın kimin oynamasını istiyor?

Gurur Aydoğan, Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıktı.

 Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ın hayatı film olursa bakın kimin oynamasını istiyor?

İdaş'tan çıkarken görüntülenen oyuncu, "Evli olsaydım alışverişi beraber yapardık. Tek olmanın artıları da var eksileri de... Bu da eksilerinden bir tanesi... Önceden alışverişi planlıyorum. 3-4 saat zaman geçirmeyi sevmiyorum. İnternette indirim olunca faydalanıyorum" dedi.

 Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ın hayatı film olursa bakın kimin oynamasını istiyor?

 

Çok titiz olduğunu belirten Aydoğan, "Arkadaşlarım misafirliğe gelmek istemiyor, titiz insanım. Evde lavabonun içinde kahve bardağı kaldığında yıkamadığım zaman evden çıkmıyorum. Bir şey yaptıklarında hemen temizliyorum. Dışarıda buluşmak istiyorlar. Kedim var, arkasından toparlamakla geçiyor hayatım" dedi.

 

Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ın hayatı film olursa bakın kimin oynamasını istiyor?
ÜLKEMİZ GÜZEL AMA PAHALI... 
Yunanistan'da ev alan oyuncu, "Bir yatırım yaptım. Sonrasında tadilatıyla ilgili gideceğim. 2-3 aydır gidemedim. Ama baya orada olacağım " açıklamasını yaptı.

 Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ın hayatı film olursa bakın kimin oynamasını istiyor?

Çeşme ve Bodrum'a göre Yunanistan'ın ucuz olduğunu belirten Aydoğan, "Ülkemiz çok güzel. ama fiyatlar yüksek. İnsanlar daha az rakamları verebileceğini görünce faydalanmak istiyor. Geçen yıl ev kiraladım Yunanistan'da... İstanbul kadar olmasa da biliyorum. Mekanları biliyorum" açıklamasını yaptı.

 Gurur Aydoğan annesi Oya Aydoğan'ın hayatı film olursa bakın kimin oynamasını istiyor?

Annesi Oya Aydoğan'ın hayatının film olabileceğinin sinyallerini veren oyuncu, "Annemin hayatının film olmasını isterim ama doğru zamanda en iyi şekilde olmasını isterim. Türkiye için emek vermiş bir sanatçıydı. Güzel olması gerektiğini düşünüyorum. Bir esmer güzelinin oynaması lazım. Herhalde Esra Bilgiç olabilir. Oyunculuk ve esmerlik olarak, Esra Bilgiç'in oynaması güzel olabilirdi film olsaydı..." dedi.

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