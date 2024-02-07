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Gürkan Uygun yürekleri dağlayacak

Sinema sezonunun en iddialı filmleri arasında yer alan Hayatla Barış filminde Ali karakterini oynayan ünlü oyuncu Gürkan Uygun yürekleri dağlayacak. Ampüte futbolcu Barış Telli’nin gerçek hayat hikayesinden yola çıkılarak sinemaya uyarlanan filmde Barış’ın babası olan Ali, onun hayatında en kritik kararları vermek zorunda kalıyor.

Gürkan Uygun yürekleri dağlayacak

Küçük yaşta yaşadığı talihsiz kazadan dolayı hayalleri yok olan, ama mücadele etmekten bir an bile vazgeçmeyen paralimpik sporcu Barış’ın babası olan Ali, sinema izleyicisinin en fazla empati kuracağı karakterler arasında yer alıyor.

Gürkan Uygun yürekleri dağlayacak

Gerçek hayat hikayelerinin sinema uyarlamasında yer almanın oyuncu olarak bazı avantajları olduğunu belirten Gürkan Uygun ‘Gerçek hayat hikayelerinin kurgulandığı senaryolar, ilgimi çekiyor çünkü karakterler daha gerçekçi olabiliyor. Karakterleri çalışmak için bilgi toplayabiliyor ve onlara temas etme şansınız oluyor’ dedi.

Gürkan Uygun yürekleri dağlayacak

Karakter ile daha hızlı ve doğru empati kurabilmek ve onun duygusunu psikolojisini anlayabilmek için okuma provalarında bazı sahneleri Ali Bey’e okuttuğunu söyleyen Gürkan Uygun, ‘Oynadığım karakterin, psikolojisini anlamaya çalışarak, onunla empati kurarak ve verdiği kararların haksız görünmeyeceği bir yerden yorumlamaya çalıştım’ dedi.

Gürkan Uygun yürekleri dağlayacak

Oğlu bir bacağını kaybettikten sonra ilk koltuk değneklerini kendi elleri ile yapmak zorunda kalan baba Ali, sinema izleyicisi ile çok güçlü bir bağ kuracak.  Filmin çekimleri sırasında bu sahnelerde hiç zorlanmadığını söyleyen ünlü oyuncu Gürkan Uygun, dedesinin kendisine miras kalan marangozluk yeteneğinin çok işine yaradığını sözlerine ekledi.

Gürkan Uygun yürekleri dağlayacak

Medya Doors / Hünkâr Doğan yapımcılığını üstlendiği, Ekin Pandır’ın yönettiği ve Caner Erzincan ile Koray Yeltekin’in senaryolaştırdığı Hayatla Barış, 23 Şubat’ta beyazperdede sinema izleyicisi ile buluşacak. Fahir Atakoğlu’nun müziklerinde imzası bulunacak olan filmde Taner Ölmez,Nazan Kesal, Bülent İnal, Gürkan Uygun, Biran Damla Yılmaz, Sinan Tuzcu, Erkan Üçüncü, Arben Akış, Alara Turan, Mekin Sezer, Gurur Çiçekoğlu ve Devrim Kabacaoğlu yer alıyor.

 

 

 

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