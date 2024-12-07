Kurulduğu günden bu yana sergilediği muhteşem performanslarla dünyanın 90 ülkesindeki birçok şehirde sahne alan ünlü Gürcistan Ulusal Balesi “Sukhishvili,” Aralık ayında tekrar Türkiye'ye geliyor!

5 kıtada 10.000 üzeri gösteri ile 100 ülkede 50 milyondan fazla seyirci ile buluşan Gürcistan Ulusal Balesi “Sukhishvili Türkiye’nin önemli tiyatrolarında, 8 Aralık’ta İstanbul Kongre Merkezi, 9 Aralık’ta Bursa Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, 10 Aralık’ta ise Ankara TED Koleji Ata Sahne’de gösteri yapacak olan bu efsanevi topluluk, 70 dansçı ve orkestrası ile Türkiye’deki sanatseverlerle buluşacak.

Dünyaca ünlü Gürcü dans topluluğu Sukhishvili, sahne performanslarını sadece danslarıyla değil, aynı zamanda özel kumaşlara işlenmiş 600 adet taşlı kostümlerle de büyülemeye devam ediyor. Dansçıların zarif ve güçlü hareketlerine uygun olarak tasarlanmış olan bu kostümler, geleneksel el yapımı işlemelerle, zengin kumaşlarla ve etkileyici aksesuarlarla bezenmiştir. Geçtiğimiz yıl büyük ilgi gören ve biletleri tamamen tükenen gösteri, bu yıl yoğun talep üzerine Türkiye’ye beşinci kez geliyor. İstanbul, Bursa ve Ankara’da sahne alacak olan topluluk, izleyicilere yine unutulmaz bir dans şöleni sunacak.



Gösteri Takvimi:

• 8 Aralık: İstanbul, İstanbul Kongre Merkezi (ICC)

• 9 Aralık: Bursa, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi

• 10 Aralık: Ankara, TED Ata Sahne

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