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Gürbey İleri, 'Güneşi Beklerken Simitçi' filmi hakkında konuştu

Gürbey İleri, 'Güneşi Beklerken Simitçi' filmi hakkında konuştu. İşte detaylar...

Gürbey İleri, 'Güneşi Beklerken Simitçi' filmi hakkında konuştu

Oyuncu Gürbey İleri, önceki gün Nişantaşı City's'de görüntülendi. Oyuncu, 15 Aralık'ta vizyona girecek başrolünde yer aldığı 'Güneşi Beklerken Simitçi' filminin galası için alışverişe çıktı.

 Gürbey İleri, 'Güneşi Beklerken Simitçi' filmi hakkında konuştu

Proje hakkında konuşan İleri, "Simit satmak kadar doğal bir eylemi nasıl bir dramatik hikayeye dönüştüğünü izleyeceğiz. Gerçek bir hayat hikayesinden esinleniyor. Çekim sürecinde zorlandığımız sahneler oldu. Ekip uyumu iyi olduğu için kimse şikayet etmedi. Bu uyumu yakaladığımızdan dolayı güzel bir iş oldu. Galaya ailemle katılacağım" dedi.

Gürbey İleri, 'Güneşi Beklerken Simitçi' filmi hakkında konuştu
Projenin galası pazartesi (bugün) günü yapılacak.

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