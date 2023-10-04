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Gupse Özay yükselenini yanlış bildiğini söyledi

Gupse Özay yükselenini yanlış bildiğini söyledi . İşte detaylar...

Gupse Özay yükselenini yanlış bildiğini söyledi

 

Gupse Özay, yükselenin Koç değil koca olduğunu açıkladı.

Gupse Özay yükselenini yanlış bildiğini söyledi
Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "39 yaşında yükselenimin Koç değil Kova olduğunu öğrendim. Nolacak şimdi?

Gupse Özay yükselenini yanlış bildiğini söyledi
Kartlar yeniden dağıtılacak" diye yazdı.

Gupse Özay yükselenini yanlış bildiğini söyledi

 

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