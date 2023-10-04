Gupse Özay, yükselenin Koç değil koca olduğunu açıkladı.



Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, "39 yaşında yükselenimin Koç değil Kova olduğunu öğrendim. Nolacak şimdi?



Kartlar yeniden dağıtılacak" diye yazdı.

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