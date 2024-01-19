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Gupse Özay sosyal medyada en çok kızdığı şeyi açıkladı

'Lohusa' filminin oyuncuları ‘Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’e katıldı. Gupse Özay sosyal medyada en çok kızdığı şeyi açıkladı.

Gupse Özay sosyal medyada en çok kızdığı şeyi açıkladı

Gupse Özay yeni filmi ‘Lohusa’nın başrol oyuncuları Esra Ruşan ve Hazal Türesan ile Sıkı Muhabbet’e konuk oldu. Ekip arkadaşları hakkında yorum yapan Gupse Özay “Balık ve Yengeç burcunun ortasında kaldım. Çok duygusallar, her şeye ağlıyorlar. Mesela kuş uçsa ‘Ne güzel uçtu’ diye birbirlerine sarılıyorlar” diyor.

Gupse Özay sosyal medyada en çok kızdığı şeyi açıkladı

Filmde anlatılan lohusalık dönemi hakkında tecrübelerini aktaran Esra Ruşan, “Lohusalık çok yalnız kaldığınız, kendi çocukluğunuzla yüzleşmeye başladığınız, ebeveynliğe geçtiğiniz bir dönem” derken, senaryosunu yazdığı filmde lohusalığı tüm halleriyle yansıtmaya özen gösterdiği belirten Gupse Özay “Ben kusurlu hali göstermeyişe kızıyorum. İnsanların artık kendini filtresiz göstermeye ve filtresiz birine bakmaya tahammülü yok” diye devam ediyor. 

Hakan Gence ile Sıkı Muhabbet’ yeni bölümüyle her cuma saat 14.00’te Hürriyet YouTube kanalında yayında.

 

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