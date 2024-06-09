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Günsu Saraçoğlu’nun yeni sergisi açıldı

Günsu Saraçoğlu'nun "ReBirth – Kayıp Parça Kimde?" isimli kişisel sergisi açıldı.

Günsu Saraçoğlu’nun yeni sergisi açıldı

“ReBirth, Kayıp Parça Kimde?” isimli kişisel sergisi ile 8 Haziran 2024 Cumartesi günü Evrim Sanat Galerisi’nde sanat izleyicisiyle buluştu.

Günsu Saraçoğlu’nun yeni sergisi açıldı

Sanatçı Saraçoğlu, Evrim Sanat Galerisi kurucusu Betül Ketenci ile aldıkları ortak bir karar ile “ReBirth, Kayıp Parça Kimde?” sergisinin gelirinden TUKD-Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği’ne bağış olarak pay aktaracaklarını belirttiler.

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