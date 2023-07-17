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SnobMagazin.com

Güneşin tadını çıkarırken tarzınızla fark yaratın!

Güneşin keyfini çıkarırken stilinizi tamamlayan şık ve eşsiz tasarımlar sunan Papary Sunglasses, 2023 yaz sezonunda da büyük bir etki yaratıyor. İster plajda ister şehirde her anınızda şıklığı tamamlayan Papary Sunglasses yaz koleksiyonu, yenilikçi ve özgün tasarımlarıyla moda tutkunlarına hitap ediyor.

Güneşin tadını çıkarırken tarzınızla fark yaratın!

Farklı çerçeve, renk ve lens seçenekleriyle her zevk ve yüz şekline uygun modeller bulunduran Papary Sunglasses, yaz koleksiyonu ile kendinize özgü bir stil oluştururken güneşin tadını çıkarmanızı sağlıyor. Her mevsim birbirinden eşsiz tasarımlarıyla öne çıkan Papary Sunglasses, yepyeni koleksiyonu ile 2023 yaz sezonuna damgasını vuruyor.  

Geniş ürün gamıyla her stilin tamamlayıcı parçası olan Papary Sunglasses, yaz koleksiyonu ile güneşin keyfini çıkarırken trendlere uyum sağlamak isteyenlere ideal bir seçim oluyor. Göz alıcı tasarımlarıyla tarzınıza sofistike bir dokunuş katan Papary Sunglasses, kemik ve metal modelleri beğeniye sunuyor. 

Papary Sunglasses, tamamen doğadan ilham alarak ürettiği bio acetat (organik asetat) koleksiyonuyla yaz mevsiminin enerjisini gözlük tasarımlarına yansıtıyor. Mavi, turuncu, kahverengi ve yeşil gibi canlı renkleri çerçevelerinde kullanan Papary Sunglasses, güneşli günlerin enerjisini ve doğanın güzelliğini gözlüklerine taşıyor. P008 ve P010 modelleri ile de metal gözlüğe bambaşka bir bakış açısı getiren Papary; clipsli kullanımı, ergonomik yapısı ve hafifliği ile her ortamda stilinizi korumanıza yardımcı oluyor.  

Gözlük tasarımında zamansızlığı amaçlarken ince detayları ile de modaya uyum sağlayan Papary Sunglasses, özel işlemeli sap detayları, metal ve kemiğin bir arada kullanımı ve kendine ait renk seçenekleri ile özel tasarım hizmeti sunuyor. 

Güneşin en yoğun hissedildiği yaz mevsiminde gözleri UV ışınlarından korumak için titizlikle hizmet veren Papary, organik malzemelerden üretilen ve çift taraflı antirefle kaplamaya sahip camlarıyla yüksek koruma sağlıyor.

 

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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