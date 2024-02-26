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‘Güneşi Söndürmem Gerek’ beyazperdeye taşınıyor

Emre Gül’ün uzun süre çok satanlar listelerinde yer alan gençlik romanı ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ Sky Films ve ASC Films ortak yapımı olarak beyazperdeye uyarlanıyor. 29 Mart’ta vizyona girecek filmin afişi yayınlandı. 

‘Güneşi Söndürmem Gerek’ beyazperdeye taşınıyor

Emre Gül’ün aynı adlı çok satan gençlik romanı serisinden sinemaya uyarlanan ‘Güneşi Söndürmem Gerek’ filmi için geri sayım başladı. Hikayesiyle gençleri sarıp sarmalayan romanın merakla beklenen filminin afişi yayınlandı.

‘Güneşi Söndürmem Gerek’ beyazperdeye taşınıyor

29 Mart’ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanan, senaryosunu Doğukan Cantimur’un kaleme aldığı, Hande Türkel’in yönetmen koltuğunda oturduğu, Sky Films ve ASC Films ortak yapımı olan filmin kadrosunda başarılı genç oyuncular Serra Arıtürk, Samet Kaan Kuyucu, Gürberk Polat, Ezgi Gör, Lal Ensari, Bayram Bazarov, Derin Beşikçioğlu, Serdar Bileke ve Burak Can ile usta oyuncu Osman Alkaş yer alıyor.  

Ağustos ayında Kıbrıs’ta çekimleri gerçekleşen film, hayatındaki en değerli varlığı sevgilisi Anıl'ı kaybeden Umut’un, hayatına kaldığı yerden devam etmeye çabalarken hiç beklemediği bir gerçekle karşı karşıya kalıp yüzleşmesini konu alıyor.

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