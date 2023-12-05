 'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu

Başrollerinde başta Tolga Güleç ve Gürbey İleri olmak üzere Ece Gökçen, İlke Al, Emine Umar ve Bülent Alkış'ın yer aldığı 'Güneşi Beklerken Simitçi' filminin vizyon tarihi belli oldu.

Gazeteci-Yazar Avni Özgürel'in senaryosunu kaleme aldığı, Serkan Özarslan'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, TFT Televizyon Film Yapım tarafından yapılan, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan drama türündeki proje, 15 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

RK Film Yapım'ın uygulayıcı yapımcılığını üstlendiği film; 12 Eylül'ün hemen ardından masum bir simitçinin dramatik hikayesini anlatıyor.



Suçu sadece simit satmak olan bir vatandaşın hikayesi olan proje; 12 Eylül sonrası gelişen olayları konu edinirken,



80'li yılların dönemine daha önce bakılmayan bir bakış açısından bakan,

toplumsal yaşamının merkezinde insan öykülerinin etrafında gelişen bir durumun hikayesini sunuyor.

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