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'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu

Tolga Güleç ve Gürbey İleri'nin başrolünü paylaştığı 'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu. İşte detaylar...

'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu

Başrollerinde başta Tolga Güleç ve Gürbey İleri olmak üzere Ece Gökçen, İlke Al, Emine Umar ve Bülent Alkış'ın yer aldığı 'Güneşi Beklerken Simitçi' filminin vizyon tarihi belli oldu.

'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu

Gazeteci-Yazar Avni Özgürel'in senaryosunu kaleme aldığı, Serkan Özarslan'ın yönetmenlik koltuğuna oturduğu, TFT Televizyon Film Yapım tarafından yapılan, gerçek bir hayat hikayesinden uyarlanan drama türündeki proje, 15 Aralık'ta sanatseverlerle buluşacak.

 'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu

RK Film Yapım'ın uygulayıcı yapımcılığını üstlendiği film; 12 Eylül'ün hemen ardından masum bir simitçinin dramatik hikayesini anlatıyor.

'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu
Suçu sadece simit satmak olan bir vatandaşın hikayesi olan proje; 12 Eylül sonrası gelişen olayları konu edinirken,

 'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu
80'li yılların dönemine daha önce bakılmayan bir bakış açısından bakan,

'Güneşi Beklerken Simitçi'nin vizyon tarihi belli oldu

toplumsal yaşamının merkezinde insan öykülerinin etrafında gelişen bir durumun hikayesini sunuyor.

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