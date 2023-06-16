Güneş ile cildinizin mükemmel uyumu için VI’AVIOR güneş serisi  

Esmer sevenlerden misiniz?

Vi’Avior Bronzing Elixir Bronzlaştırıcı Vücut Yağını Plaj Çantanızdan eksik etmeyin…

Bronzing Elixir içeriğindeki doğal yağlar ile kusursuz bir bronzluk sunarken cildinizi nemlendiririrken aynı zamanda da besler. Bronzing Elixir yapısındaki nemlendiriciler sayesinde cildinizin esnek ve yumuşak kalmasına yardımcı olur. Yazın esmer bir tene sahip olmak isteyen herkes için kalıcı bronzluk sağlayan Bronzing Elixir ile mükemmel bir güneşlenme sonrası da Vi’Avior Sun Cream kullanarak cildinizi ferahlatabilirsiniz.

İçeriğinde bulunan özel yağlar sayesinde vücudunuzun her yerinin eşit tonda bronzlaşmasını sağlayan ve üstelik uzun süre kalıcığıyla dikkat çeken, 150 ml boyutundaki vücut yağı yoğun bronzluk kazandırırken hoş kokusuyla da sizin gönlünüzü fethedecek.

Güneş harika ama korunmayı unutma!

Vi'avior Sun Cream 50 SPF Güneş Koruyucu Yüz ve Vücut Kremi ile cildini koru…

Her mevsim cildinizi düşünen ve ayrıcalıklı ürünleri ile dikkat çeken Vi’Avior yaz dönemi için sizi ve cildinizi korumak için çok özel bir ürün geliştirdi. Ferahlatıcı etkisi ile öne çıkan, SPF 50 özelliğe sahip güneş koruyucu kremimiz Vi’Avior Sun Cream sizi zararlı UV ışınlarından korurken erken yaşlanma ve hiperpigmentasyonu da önler. Üstelik sebum ve ter kaynaklı parlamayı kontrol altına almaya yardımcı olan Sun Cream ürünümüzü yüzünüze ve tüm vücudunuza birlikte kullanabilirsiniz.

Daha önce böylesini görmediniz.

Vi'avior Shimmer Elixir Işıltılı Kuru Yağ ile gözler sadece sizin üzerinizde olacak…

Bu yaz cildinize farklı bir boyut katmaya, cildinizi şımartmaya ne dersiniz? Kadınlar için çok ayrıcalıklı bir ürün olan Vi’Avior Shimmer Elixir Işıltılı Kuru Yağı teninizin ihtiyacı olan yoğun nemi sağlarken parlak bronzluğu ile de yaz bakımınızı bir üst seviyeye taşıyacak.

Işıltılı vücut yağımız cildinizin beslenmesini ve nemlenmesini sağlarken aynı zamanda parlak ve pürüzsüz bir görünüme sahip olmanıza yardımcı olacak. Yüzünüze, vücudunuza ve saçınıza uygulayabileceğiniz Vi’Avior Shimmer mineral kökenli çok ince parıltıları sayesinde hem cildinizde hem de saçınızda fark edilir bir dokunuş yaratacak. Shimmer Elixir’in en önemli özelliği yapışkan bir hissiyat vermeden yoğun nemlendiren muhteşem bir kuru yağ olması. Elbiselerinize leke, iz bırakmaması da yine seveceğiniz özellikleri arasında.

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