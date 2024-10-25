Gündüz Apollon Gece Athena’nın afiş ve fragmanı yayında

Gündüz Apollon Gece Athena 28 Ekim - 6 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek 37. Tokyo Film Festivali’nde Asya’nın Geleceği bölümünde yarışacak. Film, uluslararası jüri önünde 2 ve 4 Kasım tarihlerinde iki kez gösterilecek. Yönetmen ve senarist Emine Yıldırım ile başrol oyuncuları Ezgi Çelik ve Barış Gönenen de gösterimlere katılacak ve ardından düzenlenecek soru-cevap etkinliğinde izleyicilerin sorularını yanıtlayacaklar.

Gündüz Apollon Gece Athena yetimhanede büyüyen Defne’nin, annesinin hayaletini bulma umuduyla çıktığı fantastik, eğlenceli ve duygusal öğelerle bezeli yolculuğunu anlatıyor. Binlerce yıllık tarihiyle Side Antik Kenti bu arayışın merkezinde yer alıyor ve hikayeye derinlikli bir atmosfer katıyor. Filmde Ezgi Çelik ve Barış Gönenen'e, Selen Uçer, Gizem Bilgen, Melih Düzenli ve Neyra Kayabaşı gibi yetenekli oyuncular eşlik ederken sinemamızın iki usta ismi Deniz Türkali ve Lale Mansur da yıllar sonra beyazperdede bu filmle buluştu. Yapımcılığını Dilde Mahalli (Rosa Film) ve Emine Yıldırım’ın (Ursula Film) üstlendiği filmin görüntü yönetmeni Barış Aygen, kurgusu Selda Taşkın, müzikleri ise Barış Diri imzasını taşıyor.

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