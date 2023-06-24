Günbatımı bir rüyanın peşinde

Bir Günbatımı Rüyası:

Markanın kreatif direktörü; bu yaz sonsuz ufukları ve altın renginde gün batımından ilham alarak hazırladığı koleksiyonda maviden pembeye, pembeden sarıya birçok rengi aynı siluette kullanarak bizi rüyalara daldırmayı ön plana çıkarmış . Gün batımında gördüğümüz her renk bu yaz Gigiis kızları ile bütünleşecek.





Sezonun trendi olan pastel tonlar ve yazı giysilerinizde yaşatacak olan pembe-yeşil-sarı koleksiyondaki tasarımlara imza niteliğinde kullanılmış. Koleksiyonun ana parçalarından olan gündüzden geceye giyebileceğiniz elbise modelleri, iddiasını korumayı başaran, bulunduğu her ortamda da farkını belli etmek isteyen kadınlar için tasarlandı.





İlk lansmanı geçen yıl gerçekleşen 'plaj giyim koleksiyonu' bu sezon daha geniş ve yenilikler bununla kalmıyor. Sınırları ve sezonları aşan 'Sunset Dream' koleksiyonunda kokteyl ve günlük ayakkabılar, Aksesuar ve çanta modelleri de hem online da hem de showroomlarda yerini almış bulunuyor.



Dünyanın en bilinir mağaza zincilerinden Neiman Marcus; bu sezonda mağazasında Gigiis e en güzel köşeyi ayırıyor. Sezonun en önemli sürprizi ise GIGIIS 'in artık dünya moda merkezi olan Milano ve New York ta aynı anda Showroom açmış olması.



Tasarımcı koleksiyonlarında O KIZI hedefliyor, cesur, özgüven sahibi, sexy ve havalı. Bunu bu yıl hem çekimlere hem koleksiyona aynı anda yansıtmış olması ise hemen fark ediliyor . Ne derler, ŞANS hep cesurdan yanadır .



Yeni koleksiyonumuzu instagram ve www.gigiis.com da deneyemleyebilirsiniz.

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